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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
На рынке подержанного литографического оборудования цены взлетели до пяти раз
Даже двадцатилетние экземпляры отрывают с руками.
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Как отмечает японский ресурс Nikkei Asian Review, неспособность первичного рынка оборудования для производства чипов удовлетворить спрос начала подогревать цены на вторичном рынке ещё в прошлом году, и сейчас ситуация не стала лучше. Образцы оборудования старше двадцати лет сейчас выставляются на продажу по цене нового, а самые свежие экземпляры прибавили в цене по сравнению с 2020 годом от двух до пяти раз.

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Источник изображения: TSMC

Всё дело в том, что подержанное оборудование можно получить через месяц ожидания, а новое доберётся до заказчика лишь через полтора года, поэтому заваленные заказами производители банально экономят время, не жалея денег на расширение парка оборудования. Только японским поставщикам удалось по итогам прошедшего фискального года увеличить выручку на 41% по сравнению с 2020 годом, а они явно не являются единственными бенефициарами полупроводникового бума.

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Отдельно стоит описать влияние китайских производителей чипов на рынок оборудования. Поскольку китайские компании ограничены в приобретении нового оборудования из-за санкций США и их союзников, они охотнее обращаются к вторичному рынку. При этом уже в текущем году на территории КНР будет выпускаться 21% всех полупроводниковых компонентов, поэтому потребности местных производителей сложно удовлетворить даже вторичному рынку. Спросом пользуются именно производственные линии, заточенные под обработку кремниевых пластин типоразмера 200 мм. На конвейере крупных игроков рынка они своё уже отслужили, а китайцам они очень нужны в силу концентрации на зрелой литографии и специфических компонентах вроде силовой электроники.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc
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