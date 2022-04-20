В два раза больше, чем в 2020 году.

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

Управляющая своим бизнесом из Нидерландов компания ASML остаётся крупнейшим поставщиком литографических сканеров в мире, которые требуются при производстве полупроводниковых компонентов. Как отмечает Bloomberg, производитель оборудования жалуется на рост цен на логистику, энергию, компоненты и затрат на рабочую силу.

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Источник изображения: ASML

Задержки с поставками также вынудили компанию снизить на 800 млн евро прогноз по выручке на второй квартал. Эти средства не будут потеряны, просто компания получит их позже, чем рассчитывала. Рост затрат вызовет снижение нормы прибыли компании на один процентный пункт по итогам года, как считает финансовый директор ASML Роджер Дассен (Roger Dassen).

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По итогам всего года ASML рассчитывает увеличить выручку на 20% и поставить 55 литографических сканеров для работы с EUV. В первом квартале компании удалось отгрузить 9 таких сканеров, а к 2025 году она будет способна ежегодно выпускать более 70 соответствующих установок. Высокий спрос на такое оборудование вынуждает ASML пересмотреть свои планы на период до 2025 года, и обновлённые цели будут сформулированы во второй половине текущего года.