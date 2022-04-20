Таков закон природы.

-200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке

-200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке

RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде

RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде

Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080

Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080

3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену

3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

Как уже отмечалось, видеокарты Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT и Radeon RX 6650 XT в масштабе рекомендованных производителем цен прибавят лишь по $20, что теоретически даёт им все права для присутствия на рынке одновременно с предшественницами, но редактор сайта WCCFTech на личной странице в Twitter выражает мнение, что Radeon RX 6900 XT, Radeon RX 6700 XT и Radeon RX 6600 XT будут постепенно сняты с производства.

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Источник изображения: база данных VideoCardz

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Партнёры AMD просто прекратят производить видеокарты этого ассортимента, сосредоточившись на обновлённых Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT и Radeon RX 6650 XT. Конечно, само по себе это не отменяет возможности одновременного присутствия на рынке видеокарт двух поколений.