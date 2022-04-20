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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Видеокарты AMD серии Radeon RX 6x50 XT вытеснят своих предшественниц
Таков закон природы.
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Как уже отмечалось, видеокарты Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT и Radeon RX 6650 XT в масштабе рекомендованных производителем цен прибавят лишь по $20, что теоретически даёт им все права для присутствия на рынке одновременно с предшественницами, но редактор сайта WCCFTech на личной странице в Twitter выражает мнение, что Radeon RX 6900 XT, Radeon RX 6700 XT и Radeon RX 6600 XT будут постепенно сняты с производства.

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Источник изображения: база данных VideoCardz

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Партнёры AMD просто прекратят производить видеокарты этого ассортимента, сосредоточившись на обновлённых Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT и Radeon RX 6650 XT. Конечно, само по себе это не отменяет возможности одновременного присутствия на рынке видеокарт двух поколений.

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