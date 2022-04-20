Как уже отмечалось, видеокарты Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT и Radeon RX 6650 XT в масштабе рекомендованных производителем цен прибавят лишь по $20, что теоретически даёт им все права для присутствия на рынке одновременно с предшественницами, но редактор сайта WCCFTech на личной странице в Twitter выражает мнение, что Radeon RX 6900 XT, Radeon RX 6700 XT и Radeon RX 6600 XT будут постепенно сняты с производства.
реклама
Партнёры AMD просто прекратят производить видеокарты этого ассортимента, сосредоточившись на обновлённых Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT и Radeon RX 6650 XT. Конечно, само по себе это не отменяет возможности одновременного присутствия на рынке видеокарт двух поколений.