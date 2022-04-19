И вряд ли компания будет строить для этого клиента отдельные производственные линии.

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

Под занавес квартальной отчётной конференции TSMC руководство компании пыталось ответить на вопрос аналитика о последствиях активного взаимодействия с компанией Intel, которая в этой половине десятилетия намеревается тать крупным клиентом тайваньского производителя чипов, а во второй половине уже будет готова превзойти TSMC в технологической сфере и попытаться отнять у неё некоторых клиентов на контрактном направлении.

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Источник изображения: TSMC

Надо сказать, что название компании Intel открыто не звучало ни в вопросе, ни в ответах представителей TSMC, но ошибиться и идентификацией «беспокойного клиента» было невозможно, ведь именно глава Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) за последние шесть месяцев уже дважды посетил Тайвань для переговоров.

Аналитиков беспокоило, не боится ли TSMC взращивать себе такого конкурента на контрактном рынке, а также не опасается ли потерь в выручке после превращения Intel в «самодостаточного лидера рынка». Глава тайваньского гиганта невозмутимо заявил, что за 35-летнюю историю существования компании TSMC научилась охранять свои технологические секреты. Если же говорить о возможной потере выручки после возвращения продуктов Intel на собственный конвейер с предприятий TSMC, то последняя из компаний при планировании строительства новых предприятий уже учитывает, что в будущем может лишиться заказов этого крупного клиента.

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При этом Си-Си Вэй (C.C Wei) не стал прямо отвечать на вопрос эксперта о возможности строительства выделенных предприятий и производственных линий для нужд Intel. Генеральный директор компании просто заявил, что в своей деятельности TSMC предпочитает не обладать чрезмерной зависимостью от какого-то одного клиента.