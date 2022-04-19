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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Во втором полугодии на долю передовых техпроцессов придётся более 50% выручки TSMC
Имеются в виду 7-нм и 5-нм технология, а также производные типа 4-нм.
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После публикации квартального отчёта TSMC стало ясно, что компания не гонится слепо за объёмами выпуска продукции по передовой литографии, а балансирует свои возможности согласно спросу и ситуации на рынке. Например, доля выручки от реализации 5-нм продукции в первом квартале даже немного снизилась, уступив выручке от реализации 7-нм изделий. В общей сложности два техпроцесса определили половину квартальной выручки.

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Источник изображения: TSMC

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На отчётном мероприятии руководство компании призналось, что во втором полугодии передовая литография начнёт доминировать в показателях выручки, и комбинация 7-нм и 5-нм техпроцессов увеличит свою долю сверх планки в 50%. К этой же группе относятся и переходные техпроцессы вроде 6-нм и 4-нм. К слову, хотя TSMC и начнёт серийное производство 3-нм изделий в конце этого года, выручка от их реализации будет учитываться уже в первом полугодии следующего отчётного периода, поэтому на статистику второй половины 2022 года новый техпроцесс никак влиять не должен.

#аналитика #финансы #полупроводники #литографическое производство #tsmc
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