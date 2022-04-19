Но не прогнозирует, будет ли за пределами Тайваня выпускать больше изделий, чем на острове.

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

На первых этапах обсуждения условий сотрудничества TSMC и Sony считалось, что первая к 2024 году построит на юге Японии предприятие, способное выпускать для нужд второй 28-нм и 22-нм чипы – преимущественно, датчики изображений для цифровых камер и смартфонов. Лишь в феврале нарисовался ещё один японский инвестор – компания Denso, поставляющая автокомпоненты на конвейер Toyota Motor, крупнейшего автопроизводителя в мире.

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Тогда же прозвучали прогнозы о способности TSMC наладить на будущем предприятии в Японии выпуск автомобильных компонентов для Denso как по 16-нм, так и по 12-нм технологиям. Лишь на прошлой неделе генеральный директор TSMC Си-Си Вэй (C.C. Wei) впервые публично признался, что на строящемся японском предприятии будет выпускаться не только 28-нм, но и 16-нм продукция.

Источник изображения: TSMC

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Попутно было отмечено, что на предприятии в американском штате Аризона TSMC будет выпускать 5-нм продукцию, как и ожидалось. Китайское предприятие TSMC будет расширено, чтобы выдавать больше 16-нм и 28-нм продукции, и дополнительные линии по производству 28-нм изделий появятся у компании на Тайване. Руководство TSMC отказалось делать прогноз о том, когда доля зарубежной продукции может достичь существенных величин и каких объёмов она достигнет в целом.