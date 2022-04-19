Зато в корпоративном сегменте всё стабильно.

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

Крупные аналитические агентства уже отмечали, что в прошлом квартале спрос на так называемые «хромбуки» резко просел, и тенденция эта была заложена ещё в прошлом полугодии, поскольку образовательная сфера за два года пандемии достаточно насытилась этими устройствами. Теперь об актуальности таких утверждений сообщает и ресурс DigiTimes со ссылкой на тайваньских разработчиков интегральных микросхем и процессоров.

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Источник изображения: DigiTimes

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При этом спрос на ноутбуки в корпоративном секторе остаётся высоким, поскольку к возвращению персонала с «удалёнки» присоединяется и эффект от перехода на Windows 11, который стимулирует обновление корпоративных компьютерных парков. Как мы уже отмечали, по итогам текущего года мировой рынок ПК может сократиться на 6-10%, хотя бы в силу наличия эффекта высокой базы в виде большого объёма продаж в 2021 году.