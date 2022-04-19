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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В рамках очередной отзывной кампании Tesla научит электромобили эффективнее отпугивать пешеходов
Важнейшим для них навыком станет умение «ходить отсюда».
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На многих рынках способность электромобиля генерировать шум, позволяющий пешеходам чувствовать их приближение, является законодательным требованием. Компании Tesla пришлось отозвать 594 717 электромобилей, чтобы исправить дефект прошивки, мешавший им реализовать эту функцию. Все исправления будут сделаны дистанционно путём обновления бортового программного обеспечения.

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Источник изображения: Tesla

Пример с этим отзывом, уже восьмым по счёту с начала года, лишь доказывает, что лучше порой становится врагом хорошего. Введённая недавно функция «boombox» позволяет электромобилям Tesla транслировать звуки за пределы салона — это нужно не только для развлечения при воспроизведении музыки на стоянке, но и для переговоров со злоумышленниками, которые могут попытаться предпринять противоправные действия в отношении машины, находящейся на стоянке под неусыпным контролем фирменной бортовой сигнализации.

Как выяснилось, почти 600 тысяч электромобилей после реализации функции «boombox» утратили возможность своевременно уведомлять пешеходов о своём приближении, если первая была активирована в конкретный момент времени. Чтобы исключить подобные опасные моменты, Tesla в обновлении ПО решила заблокировать функцию «boombox» во время движения электромобиля или даже нейтральном положении селектора режимов движения. Под отзыв попали электромобили Model S, Model X и Model Y, выпущенные с 2020 по 2022 годы, а также выпущенные с 2017 по 2022 годы Model 3. Отправляться на сервис для исправления ошибки не нужно, программное обновление будет установлено автоматически.

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С начала года электромобили Tesla попали уже под восемь отзывных кампаний, в шести из них всё было исправлено программным обновлением, а два других дефекта коснулись работы подушек безопасности, но затронули лишь партию из 8000 машин. К слову, Ford Motor в этом году пришлось отозвать более 2 млн автомобилей в рамках 20 кампаний, так что статистику Tesla на этом фоне нельзя назвать удручающей.

#tesla #электромобили tesla #отзыв
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