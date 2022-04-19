Несмотря на то, что Blackview BV8800 вышел всего несколько месяцев назад, он уже успел привлечь внимание потенциальных покупателей за счёт целого ряда выдающихся характеристик. При этом, есть и другие смартфоны, пользующиеся высокой популярностью. Сегодня мы попытаемся сравнить Blackview BV8800 с CAT S62 Pro, определив победителя. Прежде всего рассмотрим сильные стороны Blackview BV8800.
Отличительной чертой BV8800 является качественный чёткий экран размером 6.58 дюйма с разрешением 1080р. Он может похвастать частотой обновления 90 Гц, что выгодно отличает его от S62 Pro, дисплей которого намного хуже даже без каки-либо дополнительных тестов. Всё это снижает пользовательский опыт во время просмотра видео, сёрфинга в интернете и любых других задач.
BV8800 оснащён мощнейшим процессором MediaTek Helio G96. Его не всегда можно встретить даже на обычных телефонах, а защищённые модели и подавно получают более скромные чипы. S62 Pro может похвастать сильно устаревшим Snapdragon 660, который не является актуальным уже несколько лет. Кроме того, BV8800 из коробки получил 8 Гб оперативной памяти и накопитель на 128 Гб, что превосходит параметры конкурента. Всё это позволяет не ограничивать себя стандартными приложениями, что характерно для большинства защищённых аппаратов.
S62 Pro построен на операционной системы предыдущего поколения Android 10. BV8800 выгодно отличается от конкурента за счёт использования Android 11, которая в сочетании с фирменной оболочкой Doke OS 3.0 обладает высокой отзывчивостью, плавностью и лишена массы недостатков устаревшей ОС, которая и вовсе может не получать обновлений безопасности.
Но всё это становится вторичным, если производитель решил сэкономить, установив скромный аккумулятор. В BV8800 трудится батарея на 8380 мАч, которая может поддерживать работу устройства в течение 30 дней в режиме ожидания. Ну а скоростная зарядка на 33 Вт и вовсе входит в комплект. Ёмкость батарейки S62 Pro составляет всего 4000 мАч, что ровно в 2 раза меньше, хотя быстрая зарядка на 24 Вт хотя бы немного, но компенсирует этот недостаток.
Что до камеры, то 50 Мп объектив BV8800 не только затыкает за пояс скромный 12 Мп модуль конкурента, но и ставит аппарат на уровень с флагманами. Точно такая же ситуация и с селфи, когда против 16 Мп камеры на BV8800 выступает бюджетный объектив у S62 Pro. А вообще не забывайте о многочисленных режимах с участием ИИ, что позволяет расширить возможности телефона производства Blackview, тогда как владельцы S62 Pro вынуждены мириться с компромиссами.
А вот по показателю камеры ночного виденья BV8800 оказался на втором месте. S62 Pro может похвастать датчиком профессионального уровня FLIR Lepton 3.5, который обладает невероятной чёткостью. BV8800 неплохо справляется со своими задачами, позволяя снимать окружающий мир даже ночью, но обеспечить качество картинки профессионального уровне в ночное время суток телефон производства Blackview не может. Если вы ищите защищённый смартфон, то оба кандидата имеют все шансы стать вашим любимчиком. Здесь вам и поддержка стандартов IP68, IP68K, а также военного MIL-STD-810H. Всё это даёт защиту от пыли, влаги, грязи, перепадов давление и температуры, что превращает ваш аппарат в маленький танк с кучей возможностей. А вообще нужно как следует визуально изучить конкурентов. BV8800 обладает более массивным корпусом, в то время как S62 Pro более компактный, что явно удобнее, ведь его легко положить даже в небольшой карман.
Если вы спросите нашего мнения, то мы выбираем BV8800. Blackview не только создала классический сверхзащищённый телефон, но и не пожадничала на качественном дисплее, большом количестве памяти и многих других параметрах. S62 Pro неплох, но цена на него явно завышена, тогда как BV8800 по многим характеристикам и вовсе не уступает флагманам 2021 года. Никаких компромиссов.