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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В первом квартале объёмы производства чипов в Китае заметно упали
Локдауны усугубляются макроэкономической неопределённостью.
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Мартовские локдауны в промышленных районах Китая, как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные официальной китайской статистики, привели к снижению объёмов производства полупроводниковых компонентов на территории страны на 4,2%. Сильнее производство чипов в КНР падало только в первом квартале 2019 года – на 8,7%.

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Источник изображения: TSMC

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По данным источника, основное влияние на объёмы производства чипов в регионе оказал именно локдаун, который сократил спрос на компоненты со стороны компаний, собирающих на их основе электронные устройства. При этом к второстепенным факторам можно отнести макроэкономическую нестабильность и геополитические изменения, снижающие спрос на смартфоны и отдельные виды потребительской электроники. Впрочем, пока эксперты затрудняются сказать, как скоро падение спроса в этом месяце скажется на деятельности контрактных производителей полупроводниковых компонентов. Они к подобному сценарию развития событий, судя по комментариям руководства TSMC, уже готовы.

#аналитика #финансы #полупроводники #китай #китайские производители #локдаун
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