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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В случае снижения спроса на продукцию клиентов TSMC не будет снижать цены на свои услуги
Очередь и так достаточно длинная.
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Даже обеспеченный многочисленными локальными источниками информации тайваньский сайт DigiTimes сегодня решил обратиться к стенограмме выступления главы TSMC на квартальной отчётной конференции, которая проходила в конце прошлой недели.

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Источник изображения: TSMC

По традиции, руководство TSMC публично не комментирует вопросы, связанные с ценообразованием. При этом на протяжении последних нескольких кварталов представители регулярно жаловались на рост затрат, но норма прибыли от этого фактически не страдала, что косвенно указывает на рост цен на услуги компании.

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TSMC свои цены, по словам генерального директора, формирует стратегически, а не исходя из сиюминутной конъюнктуры. Представители сайта DigiTimes истолковали это заявление, как подтверждение намерений TSMC сохранить цены на прежнем уровне даже в случае глобального экономического спада. Впрочем, на протяжении всей конференции руководство компании не уставало говорить о долгосрочном «мегатренде», который вывел спрос на чипы на новый уровень. Если кто-то из клиентов TSMC станет меньше заказывать изделий в одном рыночном сегменте, то существующие производственные квоты быстро будут перераспределены в пользу других изделий или клиентов. Снижать цены у TSMC в такой ситуации нет никакой нужды.

#аналитика #финансы #полупроводники #литографическое производство #tsmc
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