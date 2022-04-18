На квартальной отчётной конференции TSMC присутствующие аналитики подняли вопрос об изменениях в политике компании, которая стала активнее принимать авансовые платежи от клиентов, чтобы те могли забронировать необходимые производственные мощности на будущее. Один из гостей мероприятия выразил беспокойство, что в случае снижения спроса на продукцию клиента TSMC может потребовать выкупать избыточное количество продукции.
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Представители контрактного производителя заверили эксперта, что с этой точки зрения политика отношений с клиентами не изменится. Если клиенту по каким-то причинам потребуется меньше продукции, чем планировалось, он сможет согласовать с TSMC уменьшение объёмов производства и поставок. Авансовый платёж просто будет перераспределён в пользу будущих поставок, а в текущем периоде клиент будет получать ровно столько продукции, сколько посчитает необходимым.