Увеличение авансовых платежей в этом смысле ничего не изменит.

RTX 3060 Ti подешевела в два раза

RTX 3060 Ti подешевела в два раза

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-150000р на RTX 3080 в Ситилинке

На квартальной отчётной конференции TSMC присутствующие аналитики подняли вопрос об изменениях в политике компании, которая стала активнее принимать авансовые платежи от клиентов, чтобы те могли забронировать необходимые производственные мощности на будущее. Один из гостей мероприятия выразил беспокойство, что в случае снижения спроса на продукцию клиента TSMC может потребовать выкупать избыточное количество продукции.

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Источник изображения: TSMC

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Представители контрактного производителя заверили эксперта, что с этой точки зрения политика отношений с клиентами не изменится. Если клиенту по каким-то причинам потребуется меньше продукции, чем планировалось, он сможет согласовать с TSMC уменьшение объёмов производства и поставок. Авансовый платёж просто будет перераспределён в пользу будущих поставок, а в текущем периоде клиент будет получать ровно столько продукции, сколько посчитает необходимым.