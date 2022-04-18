Нужно будет больше чипов, и не только в серверном сегменте.

Из выступления руководства TSMC на квартальной отчётной конференции можно узнать, что компания не особо озабочена угрозой инфляции на мировом рынке. По мнению генерального директора Си-Си Вэя (C.C. Wei), если в одном сегменте рынка спрос снизится, то это будет компенсировано ростом на других направлениях.

реклама

Источник изображения: TSMC

анонсы и реклама RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070 Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> 350 000р скидка на комп Alienware В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке

В первом квартале выручка TSMC в сегменте высокопроизводительных вычислений, к которому относятся центральные и графические процессоры, последовательно выросла на 26%. По мнению главы компании, этот сегмент на протяжении всего 2022 года будет демонстрировать лидирующие темпы роста выручки. Этому будет способствовать не только рост потребности в вычислительных мощностях, но и увеличение удельного содержания полупроводниковых компонентов во многих устройствах, включая смартфоны, базовые станции сетей связи, персональные компьютеры и автомобили. Наличие у TSMC компетенций в использовании передовой литографии позволяет компании рассчитывать на успех в сложившихся рыночных условиях.