Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Сегмент высокопроизводительных компонентов для TSMC станет локомотивом роста в этом году
Нужно будет больше чипов, и не только в серверном сегменте.
анонсы и реклама
RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
-150000р на RTX 3080 в Ситилинке
RTX 3060 Ti подешевела в два раза

Из выступления руководства TSMC на квартальной отчётной конференции можно узнать, что компания не особо озабочена угрозой инфляции на мировом рынке. По мнению генерального директора Си-Си Вэя (C.C. Wei), если в одном сегменте рынка спрос снизится, то это будет компенсировано ростом на других направлениях.

реклама

Источник изображения: TSMC

анонсы и реклама
RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде
RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
350 000р скидка на комп Alienware
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке

В первом квартале выручка TSMC в сегменте высокопроизводительных вычислений, к которому относятся центральные и графические процессоры, последовательно выросла на 26%. По мнению главы компании, этот сегмент на протяжении всего 2022 года будет демонстрировать лидирующие темпы роста выручки. Этому будет способствовать не только рост потребности в вычислительных мощностях, но и увеличение удельного содержания полупроводниковых компонентов во многих устройствах, включая смартфоны, базовые станции сетей связи, персональные компьютеры и автомобили. Наличие у TSMC компетенций в использовании передовой литографии позволяет компании рассчитывать на успех в сложившихся рыночных условиях.

#аналитика #финансы #полупроводники #tsmc
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Илон Маск может привлечь компаньонов для выкупа Twitter
TSMC не ожидает негативного влияния ситуации с поставками материалов на свою деятельность
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 12
8
Ликбез: чем отличаются IPC и одноядерная производительность
13
Разбираемся, поможет ли разгон Ryzen 5 1600 «раскрыть» видеокарту GeForce RTX 3060
4
Проект "Моя вода". От анонса до результата
5
Мои впечатления от игры ZombiU. Часть вторая
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B660M-K D4
3

Сейчас обсуждают

ахахах
10:29
ты оттуда
15 апреля Китай провёл военные учения у берегов Тайваня
Алексей Калягин
10:25
>100к >За видюху А тебя тут ниче не смущает? 1080ти стоила 60. Вот столько 3080ти стоить и должна
Эксперты: эра майнинга на видеокартах закончилась: RTX 3080 Ti генерирует всего 2 доллара в день
Алексей Калягин
10:22
Так и будете по шиткоинам бегать?
Эксперты: эра майнинга на видеокартах закончилась: RTX 3080 Ti генерирует всего 2 доллара в день
Каа
10:18
Я всё ещё жду обзор SOYO B660m classic. Интересует именно сравнение с такими вот "дешёвыми" Асусами и Гигами...
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B660M-K D4
Каа
10:16
Обзор именно таких плат чаще всего нужен, ибо это народные платы. Мне, например, не нужна полноформатная. Мне туда воткнуть только видеокарту и звук (а у подавляющего большинства только видеокарту!), ...
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B660M-K D4
1TronpmG5
10:15
>>Но размещение модуля и использование подкачало. В целом все работает как задумано. Система справляется со своими задачами. Жесткие весенние условия: батареи на полную и +20 на улице вполне переживае...
Проект "Моя вода". От анонса до результата
Alexey Ozhegov
10:11
Так и есть. Учитывая то, что эти все Авасты и Макафе ещё и пропихиваются с другим софтом через скрытые опции установки, то скорее всего обладатель такого антивиря качает из сети всякое барахло и не ум...
Kaspersky vs Microsoft Defender – какой антивирус выбрать для домашнего ПК по мнению AV-Comparatives
Sabotender
10:02
Не понимаю этого термина Раскрыть ВК... Проц слабей, соответственно он с любой картой будет слабей. От игры зависит. В играх имхо необходимо найти баланс под своё оборудование - что бы необходимые нас...
Разбираемся, поможет ли разгон Ryzen 5 1600 «раскрыть» видеокарту GeForce RTX 3060
rvspost
09:54
3050 на ali 40к.
Видеокарты NVIDIA дешевеют в российских магазинах – GeForce RTX 3050 стоит ниже 50 000 рублей
Leonator
09:53
Получилось неплохо. Был скептически настроен к первой статье, вторую решил не комментировать и подождать. В общем, получилось очень даже неплохо. Но размещение модуля и использование подкачало. Самый ...
Проект "Моя вода". От анонса до результата
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем