И 30-процентными потерями на этот раз не отделаться.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Новая волна так называемых локдаунов в Китае, которые препятствуют полноценному функционированию многих производственных предприятий, до сих пор препятствовала только работе площадок по сборке iPhone в Шанхае и Куньшане, где выпускается не более 30% смартфонов этой марки. На тот момент в зоне риска находились предприятия Pegatron – одного из подрядчиков Apple. Теперь же, как поясняет Bloomberg, ограничительные меры начинают действовать в непосредственной близости от места расположения крупнейшего предприятия Foxconn по выпуску смартфонов Apple в городе Чжэнчжоу.

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Источник изображения: Visual China Group, Getty Images

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Деятельность самого предприятия пока не затронута, хотя его сотрудники и вынуждены регулярно проходить ПЦР-тестирование. Прилегающие к заводу территории уже попали под ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Не исключено, что в ближайшие дни Foxconn придётся ограничить объёмы производства iPhone на своём главном предприятии соответствующего профиля.