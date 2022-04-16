Южнокорейский энтузиаст safedisk по примеру западных коллег смог добраться до серийного экземпляра процессора Intel Core i9-12900KS, и даже показал с его помощью пару впечатляющих результатов экстремального разгона. В PiFast (7,72 секунды) и SuperPi 32M (3 минуты 31,818 секунды) были обновлены абсолютные мировые рекорды после того, как частоту процессора удалось повысить до 7560 МГц.
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В указанном режиме он охлаждался жидким азотом и довольствовался активностью восьми производительных ядер и восьми потоков. В основе стенда лежала материнская плата ASUS ROG Maximus Z690 Apex.
Электроэнергией тестовый стенд снабжал блок питания Enermax MaxRevo мощностью 2000 Вт. Методическую поддержку эксперимента обеспечивали представители Asustek Computer, известные своей деятельностью в сфере экстремального разгона.