Мировых, между прочим.

-250000р на RTX 3080 Ti в Ситилинке

-250000р на RTX 3080 Ti в Ситилинке

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Несколько RTX 3050 за 50 тр в Регарде

Несколько RTX 3050 за 50 тр в Регарде

Южнокорейский энтузиаст safedisk по примеру западных коллег смог добраться до серийного экземпляра процессора Intel Core i9-12900KS, и даже показал с его помощью пару впечатляющих результатов экстремального разгона. В PiFast (7,72 секунды) и SuperPi 32M (3 минуты 31,818 секунды) были обновлены абсолютные мировые рекорды после того, как частоту процессора удалось повысить до 7560 МГц.

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Источник изображения: HWBot, safedisk

В указанном режиме он охлаждался жидким азотом и довольствовался активностью восьми производительных ядер и восьми потоков. В основе стенда лежала материнская плата ASUS ROG Maximus Z690 Apex.

Источник изображения: HWBot, safedisk

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Электроэнергией тестовый стенд снабжал блок питания Enermax MaxRevo мощностью 2000 Вт. Методическую поддержку эксперимента обеспечивали представители Asustek Computer, известные своей деятельностью в сфере экстремального разгона.