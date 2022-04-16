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Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel Core i9-12900KS на частоте 7560 МГц обновил пару рекордов
Мировых, между прочим.
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Южнокорейский энтузиаст safedisk по примеру западных коллег смог добраться до серийного экземпляра процессора Intel Core i9-12900KS, и даже показал с его помощью пару впечатляющих результатов экстремального разгона. В PiFast (7,72 секунды) и SuperPi 32M (3 минуты 31,818 секунды) были обновлены абсолютные мировые рекорды после того, как частоту процессора удалось повысить до 7560 МГц.

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Источник изображения: HWBot, safedisk

В указанном режиме он охлаждался жидким азотом и довольствовался активностью восьми производительных ядер и восьми потоков. В основе стенда лежала материнская плата ASUS ROG Maximus Z690 Apex.

Источник изображения: HWBot, safedisk

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Электроэнергией тестовый стенд снабжал блок питания Enermax MaxRevo мощностью 2000 Вт. Методическую поддержку эксперимента обеспечивали представители Asustek Computer, известные своей деятельностью в сфере экстремального разгона.

#intel #экстремальный разгон #alder lake-s #core i9-12900ks #super pi #pifast
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