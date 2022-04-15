При всей одержимости компании Apple идеей защиты своих секретов, утаить факт тестирования прототипов нового оборудования достаточно сложно. Издание Bloomberg сообщает, что разработчики уже обнаружили в логах упоминания о тестировании компьютеров и ноутбуков семейства Mac на базе четырёх новых процессоров серии M2.
реклама
Как ожидается, до конца этого года компания представит новые MacBook Air, MacBook Pro начального уровня и Mac mini. Как минимум две новинки выйдут уже в середине текущего года. Процессор M2 был замечен в составе прототипов новых Mac mini, MacBook Air и MacBook Pro. Этот процессор будет сочетать восемь вычислительных ядер и десять графических. Более производительный процессор M2 Pro ляжет в основу Mac mini, а также версий MacBook Pro с 14- и 16-дюймлвым дисплеем соответственно. Они же будут оснащаться и процессором M2 Max, сочетающим 12 вычислительных ядер и 38 графических. Наконец, настольному Mac Pro полагается флагманский процессор M2 Ultra, предположительно имеющий двухкристальную компоновку.