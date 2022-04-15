Особенно автомобильной.

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Новые вспышки коронавирусной инфекции в Шанхае и Куньшане, как напоминает японское издание Nikkei Asian Review, вынудили китайские компании приостановить работу многих предприятий, расположенных в этой местности. Сильнее всего ситуация с локдауном может ударить по местном автопрому, как считают представители отрасли.

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Источник изображения: TSMC

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Во-первых, об этом заявил основатель производителя электромобилей Xpeng Motor. По его словам, если локдаун в его нынешнем виде в Шанхае сохранится до мая, то к тому моменту все китайские автопроизводители будут вынуждены приостановить выпуск продукции. Во-вторых, глава подразделения Huawei по выпуску потребительских изделий и автомобильных систем Ричард Ю (Richard Yu) со страниц социальной сети WeChat присоединился к подобным опасениям, добавив, что и производители электроники в результате пострадают тоже.