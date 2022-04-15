Словенская компания EK Water Blocks заранее дала понять, что не оставит без внимания покупателей видеокарт GeForce RTX 3090 Ti различных модификаций, но свои водоблоки серии EK-Quantum Vector для видеокарт семейства Founders Edition она поспешила представить уже сейчас.
реклама
Водоблоки, чьё основание изготавливается на станках с ЧПУ из цельной пластины меди толщиной 12 мм, а затем покрывается никелем, будут предлагаться в двух вариантах цветового исполнения – чёрном и серебристом. Прозрачная вставка будет обрамлена алюминиевой конструкцией, получаемой из цельного куска металла толщиной 20 мм.
Прозрачная вставка будет сочетаться с управляемой подсветкой типа D-RGB, а за дополнительную плату можно будет купить алюминиевую укрепляющую пластину с анодированным покрытием и декоративным оребрением. Серебристая пластина оценена производителем в 55,38 евро без учёта налогов, чёрная обойдётся в 51,18 евро. Сами водоблоки, вне зависимости от исполнения, оцениваются в 291,51 евро без учёта налогов и доставки. Самое интересное, что поставлять их ранее начала июня компания не собирается.