Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
EK Water Blocks начнёт поставлять водоблоки для NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti FE лишь в июне
Зато цены и внешность можно изучать уже сейчас.
анонсы и реклама
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке
-250000р на RTX 3080 Ti в Ситилинке
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену

Словенская компания EK Water Blocks заранее дала понять, что не оставит без внимания покупателей видеокарт GeForce RTX 3090 Ti различных модификаций, но свои водоблоки серии EK-Quantum Vector для видеокарт семейства Founders Edition она поспешила представить уже сейчас.

реклама

Источник изображения: EK Water Blocks

Водоблоки, чьё основание изготавливается на станках с ЧПУ из цельной пластины меди толщиной 12 мм, а затем покрывается никелем, будут предлагаться в двух вариантах цветового исполнения – чёрном и серебристом. Прозрачная вставка будет обрамлена алюминиевой конструкцией, получаемой из цельного куска металла толщиной 20 мм.

Источник изображения: EK Water Blocks

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр
3050 уже дешевле 50 тр в Ситилинке
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
350 000р скидка на комп Alienware
-90000р на RTX 3060
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Прозрачная вставка будет сочетаться с управляемой подсветкой типа D-RGB, а за дополнительную плату можно будет купить алюминиевую укрепляющую пластину с анодированным покрытием и декоративным оребрением. Серебристая пластина оценена производителем в 55,38 евро без учёта налогов, чёрная обойдётся в 51,18 евро. Сами водоблоки, вне зависимости от исполнения, оцениваются в 291,51 евро без учёта налогов и доставки. Самое интересное, что поставлять их ранее начала июня компания не собирается.

#nvidia #охлаждение видеокарт #водоблок #ek water blocks #geforce rtx 3090 ti
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

NVIDIA сочла нужным отдельно напомнить о возвращении видеокарт в магазины
Утилита CPU-Z реализовала предварительную поддержку процессоров Intel Raptor Lake
Угрозы масштабного криптопохмелья не существует, как считают эксперты
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, по которым я отказался от апгрейда Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X
150
Электроника и ПК в РФ стремительно дешевеют, а ритейлеры готовятся к приходу китайских брендов
30
Какую видеокарту я планирую купить в 2022 году – непростой выбор между AMD Radeon и NVIDIA GeForce
57
Краткий обзор XCOM 2: War of the Chosen
20
Обзор мерцающей светодиодной лампочки "Без мерцания"
12
Ретробенчи: Northwood (400) - сводное тестирование
12
Противотанковая артиллерия Вермахта. САУ ч.1
6
Как за пробежку в парке получить до $100 в день: проект Stepn совместил в себе NFT и криптовалюты
4
Обзор игровой гарнитуры ASUS ROG Fusion II 500
1

Сейчас обсуждают

Глеб Семенов
11:23
А кто ноет-то? На санкции давно по барабану, как работать за пределами РФ давно известно - мозг включайте.
Visa и MasterCard ушли, а китайская UnionPay игнорирует блокировки кредитных карт граждан РФ
Skolzyashiy
11:18
Почему на фото Николай а не Педро?) Кто Джоэля то играть в итоге будет?
Педро Паскаль рассказал о своей работе над сериалом по The Last of Us от HBO
TerraRaptor
11:17
Спасибо. Не хватает информации по таймингам в заявленных режимах. В целом, у меня например есть ресурс сделать сравнение и на 200 (800) шине с сдрам/ддр/ддр2 и памятью 200с2/400с2/800с3, но уже можно ...
Ретробенчи: Northwood (400) - сводное тестирование
Антон вырезай его
11:17
как нет? было и не раз, в 21 купил 3070 за 51. после этого было еще пару моментов с 3060 выгодных. но сейчас лучше подождать POS. осталось недолго
5 причин, по которым я отказался от апгрейда Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X
Infinity78
11:14
ну ты срать)
Обзор мерцающей светодиодной лампочки "Без мерцания"
puding
11:04
Зато как эпично, послали, и он пошёл.
Игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3070 потеряла 130 000 р за неделю
VictoR_VK
11:01
Да накуй надо, пусть сами себе покупают, а то нашли где дураков пряником дразнить.
NVIDIA сочла нужным отдельно напомнить о возвращении видеокарт в магазины
Владимир Соловьёв
11:01
Сделал антервольтинг на Palit RTX 3060 StormX - зафиксировал на 900 мВ частоту 1777 МГц, а до этой частоты немного поднял напряжение геометрически. В итоге производительность снизилась на 1%, зато мак...
Андервольтинг GeForce RTX 3060 — минус 50 ватт и 10 градусов за 5 минут
Dmitry Mitry
10:59
В GTA 3 были враги на улицах, это была хорошая песочница. А в GTA 4 нет врагов то, вышел в город, покатался туда сюда, вот и весь "геймплей"
Инсайдер: GTA 6 была практически готова ещё в 2020 году, но в Rockstar решили всё переделать заново
Dmitry Mitry
10:58
Между просто запустить и пройти игру до конца без глюков и 20 фпс есть очень большая разница
PlayStation 3 эмулятор RPCS3 получил сборку для macOS
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем