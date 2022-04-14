Вместо ожидаемых 18%, и это отрицательно скажется на бизнесе Intel.

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

Давно известно, что все попытки Intel снизить свою зависимость от рынка ПК особым успехом не увенчались, и он по-прежнему определяет около половины выручки компании. Ноутбуки в этом сегменте давно доминируют, и эксперты Citi ожидают, что более резкое снижение спроса на ноутбуки в прошлом квартале могло иметь для Intel неприятные последствия.

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Источник изображения: Getty Images

Непосредственно в марте, как утверждает источник, объёмы поставок ноутбуков последовательно выросли на 33%. Ожидания аналитиков упоминали прирост на 42%, так что действительность оказалась хуже прогноза. В целом за квартал количество отгруженных ноутбуков снизилось на 20% в последовательном сравнении, что на фоне прогноза в 18% тоже выглядит не очень оптимистично.

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Во втором полугодии, как считают авторы прогноза, спрос на ПК ослабнет по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, и корпоративному сектору будет не по силам компенсировать снижение в потребительском. Во втором квартале объёмы поставок краткосрочно вырастут на 5%, но общей тенденции к снижению это не изменит. Рынок и так рос два года подряд опережающими темпами, поэтому охлаждение спроса рано или поздно должно было произойти.