Вслед за первой волной криптовалютного бума последовал период, который глава NVIDIA не стеснялся называть «криптопохмельем»: на рынке оказалось внушительное количество видеокарт поколения Pascal, а выручка компании от их реализации страдала на протяжении четырёх кварталов подряд. Эксперты New Street убеждены, что сейчас ничего подобного рынку видеокарт и конкретно компании NVIDIA не грозит.
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При этом, как отмечают авторы прогноза, только со стороны добытчиков Ethereum спрос на видеокарты в 2021 году достиг $2 млрд в показателях выручки NVIDIA. Если вероятное криптопохмелье в этом году и приведёт к снижению курса акций компании, то это влияние будет краткосрочным и не очень сильным. Выручка NVIDIA продолжит расти за счёт серверного сегмента, даже если майнеры на какое-то время утратят интерес к игровым видеокартам.
Само руководство NVIDIA не устаёт повторять, что если вдруг видеокарты актуального поколения перестанут покупать майнеры, то их охотно раскупят геймеры, поэтому как такового затоваривания рынка в этом году ожидать не стоит.