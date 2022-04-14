Даже если где-то выручка просядет, найдётся достаточно точек роста.

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

Издание DigiTimes не оставило без внимания выступление руководства TSMC на квартальной конференции, сосредоточившись на прогнозах относительно будущих периодов. В текущем квартале, как ожидается, компания увеличит свою выручку последовательно на 1,9%, в максимальном варианте подняв её до $18,2 млрд, что тоже будет квартальным рекордом.

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Источник изображения: DigiTimes

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Высоким спросом в текущем квартале будут пользоваться высокопроизводительные компоненты и комплектующие для автомобильного сектора, а вот сегмент смартфонов просядет по выручке в силу сезонных факторов. Это не помешало руководству TSMC сохранить прогноз по величине прироста выручки на 2022 год в диапазоне от 25 до 29%. К слову, величина капитальных затрат (до $44 млрд) тоже не будет пересмотрена в сторону снижения, как опасались некоторые участники рынка.