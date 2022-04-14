Смартфоны уступают по значимости центральным процессорам и видеокартам.

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

Выручка TSMC за первый квартал в долларовом выражении выросла на 36% до $17,6 млрд, в последовательном – на 11,6%. Полученная сумма достигла рекордного для компании значения, и благодарить за это руководство TSMC склонно спрос на смартфоны и высокопроизводительные компоненты, который превзошёл ожидания, а также растущую долю выручки от реализации автомобильных компонентов, которая достигла уверенных 5%.

реклама

Источник изображения: TSMC

Именно высокопроизводительные компоненты, к которым относятся центральные и графические процессоры, последовательно увеличили выручку TSMC в первом квартале на 26%, автомобильная же выручка увеличилась аналогично. Сегмент смартфонов, формировавший 40% квартальной выручки, увеличил профильные денежные поступления TSMC всего на 1% по сравнению с четвёртым кварталом.

Источник изображения: TSMC

анонсы и реклама RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070 RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> 350 000р скидка на комп Alienware -90000р на RTX 3060 -100 000р на RTX 3070 Ti Aorus В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Кстати, год назад доля выручки от реализации чипов для смартфонов достигала 45%, а вот сегмент высокопроизводительных чипов формировал только 35% всей выручки компании. Автомобильный сегмент увеличил свою долю с 4 до 5%. Получается, что теперь выручка TSMC всё сильнее зависит от центральных процессоров и видеокарт, а смартфоны постепенно отходят на второй план – по крайней мере, в первом квартале этого года произошёл такой перелом.