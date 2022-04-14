Выручка TSMC за первый квартал в долларовом выражении выросла на 36% до $17,6 млрд, в последовательном – на 11,6%. Полученная сумма достигла рекордного для компании значения, и благодарить за это руководство TSMC склонно спрос на смартфоны и высокопроизводительные компоненты, который превзошёл ожидания, а также растущую долю выручки от реализации автомобильных компонентов, которая достигла уверенных 5%.
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Именно высокопроизводительные компоненты, к которым относятся центральные и графические процессоры, последовательно увеличили выручку TSMC в первом квартале на 26%, автомобильная же выручка увеличилась аналогично. Сегмент смартфонов, формировавший 40% квартальной выручки, увеличил профильные денежные поступления TSMC всего на 1% по сравнению с четвёртым кварталом.
Кстати, год назад доля выручки от реализации чипов для смартфонов достигала 45%, а вот сегмент высокопроизводительных чипов формировал только 35% всей выручки компании. Автомобильный сегмент увеличил свою долю с 4 до 5%. Получается, что теперь выручка TSMC всё сильнее зависит от центральных процессоров и видеокарт, а смартфоны постепенно отходят на второй план – по крайней мере, в первом квартале этого года произошёл такой перелом.