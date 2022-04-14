И много всего другого.

-250000р на RTX 3080 Ti в Ситилинке

-250000р на RTX 3080 Ti в Ситилинке

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

3050 уже дешевле 50 тр в Ситилинке

3050 уже дешевле 50 тр в Ситилинке

Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде

Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде

Посвящённый выходу CPU-Z версии 2.01 пресс-релиз разработчики данной информационной утилиты начали с рассказа о происхождении китайского графического процессора Gelnfly Arise-GT10C0, но если обратиться к менее экзотическим компонентам, то и они поддерживаются в достаточном ассортименте.

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Источник изображения: CPUID

Уже реализована предварительная поддержка процессоров Intel Raptor Lake, которые выйдут до конца этого года, а также дискретных графических процессоров Intel Arc Alchemist семейства DG2. Ассортимент поддерживаемых современных процессоров AMD существенно расширен, в том числе и за счёт серии Mendocino, позаимствовавшей своё условное обозначение у давно снятых с производства процессоров Intel.

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Попутно можно узнать, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti базируется на графическом процессоре GA102-350 и обладает энергопотреблением 450 Вт. Для оверклокеров CPU-Z 2.01 несёт весьма важное изменение – улучшена процедура валидации результатов на частотах свыше 6 ГГц.