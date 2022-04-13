Власти КНР, как отмечает Reuters, на этой неделе назвали клеветой упрёки со стороны Тайваня в попытках промышленного шпионажа и охоте за ценными кадрами в полупроводниковой сфере. Власти Тайваня готовятся ввести более строгие ограничения на деятельность рекрутинговых агентств, нанимающих специалистов с опытом работы на Тайване в интересах китайских компаний.
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По словам представителей китайской стороны, такие инициативы только углубляют противоречия между «соотечественниками, проживающими по обе стороны пролива» и вредят интересам тайваньского делового сообщества. Ранее органы следствия Тайваня уже провели серию обысков в офисах нескольких китайских компаний, расположенных на острове. Эти организации подозреваются в переманивании в Китай ценных специалистов с опытом работы в полупроводниковой отрасли, а также в промышленном шпионаже.