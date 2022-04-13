Пока китайские власти яростно препятствуют распространению новой волны коронавирусной инфекции в континентальной части страны, организаторы выставки Computex невозмутимо сообщают, что в этом году она пройдёт с 24 по 27 мая в обычном формате в столице Тайваня, а онлайн-версия будет параллельно проводиться с 24 мая по 6 июня.
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В первые дни проведения Computex 2022 со вступительной речью выступят пять руководителей разных компаний. Удостоятся ли такой чести традиционные разработчики вроде AMD, NVIDIA и Intel, станет понятно из заявлений самих компаний, чьи руководители будут делегированы для выступления на этом мероприятии. Нередко представители компаний на открытии Computex делятся планами на будущее, поэтому последние числа мая должны быть насыщены информационными поводами.