Опрошенные ресурсом Business Korea абстрактные отраслевые аналитики считают, что в проблемах с перегревом современных процессоров, лежащих в основе новейших смартфонов Samsung, Xiaomi и Motorola, виноват не столько техпроцесс производства, но и сам дизайн процессора, в большинстве случаев определяемый специалистами Arm.
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По словам источника, нет особой разницы, выпущен ли процессор компанией TSMC или Samsung, он в любом случае спроектирован Arm, и отсутствие оптимизации в части тепловыделения может стать причиной перегрева внутри смартфона при определённых сценариях использования.
Процессоры Apple тоже используют архитектуру Arm, но они применяются в гораздо меньшем ассортименте моделей смартфонов, который проще оптимизировать с точки зрения энергопотребления. Мир Android-смартфонов гораздо разнообразнее, и за это приходится платить и наличием проблем с перегревом у некоторых моделей.