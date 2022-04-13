За разнообразие приходится платить.

-250000р на RTX 3080 Ti в Ситилинке

-250000р на RTX 3080 Ti в Ситилинке

Опрошенные ресурсом Business Korea абстрактные отраслевые аналитики считают, что в проблемах с перегревом современных процессоров, лежащих в основе новейших смартфонов Samsung, Xiaomi и Motorola, виноват не столько техпроцесс производства, но и сам дизайн процессора, в большинстве случаев определяемый специалистами Arm.

реклама

Источник изображения: Business Korea

По словам источника, нет особой разницы, выпущен ли процессор компанией TSMC или Samsung, он в любом случае спроектирован Arm, и отсутствие оптимизации в части тепловыделения может стать причиной перегрева внутри смартфона при определённых сценариях использования.

анонсы и реклама RTX 3070 подходят к 100 тр в Ситилинке 3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070 Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> 350 000р скидка на комп Alienware -90000р на RTX 3060 -100 000р на RTX 3070 Ti Aorus В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Процессоры Apple тоже используют архитектуру Arm, но они применяются в гораздо меньшем ассортименте моделей смартфонов, который проще оптимизировать с точки зрения энергопотребления. Мир Android-смартфонов гораздо разнообразнее, и за это приходится платить и наличием проблем с перегревом у некоторых моделей.