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Новости Hardware Алексей Сычёв
Локдаун ограничил до 30% объёмов производства Apple iPhone в Китае
Вслед за Шанхаем закрыли Куньшань.
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Издание Nikkei Asian Review продолжает освещать тему влияния локдаунов в Китае на деятельность расположенных в регионе контрактных производителей электроники. Компания Pegatron, выпускающая до 30% всего количества смартфонов Apple, оказалась жертвой новых требований китайских властей по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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Источник изображения: Apple

Все предприятия Pegatron по производству iPhone сосредоточены в Шанхае и Куньшане, где сейчас действует локдаун, а потому они пока вынуждены приостановить деятельность. У компании есть предприятие в Индии, но там сборка iPhone ещё не началась, поэтому Pegatron рискует всем объёмом выпускаемых смартфонов Apple. Руководство рассчитывает, что возобновить выпуск iPhone в Китае удастся в кратчайшие сроки.

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Quanta Computer, выпускающая до 20% ноутбуков для сторонних заказчиков именно в Шанхае, работу своего предприятия вынуждена была приостановить с начала апреля. Главный производитель iPad – Compal Electronics, приостановил работу предприятий в Куньшане. По сути, одним из немногих подрядчиков Apple, продолжающим работу в Куньшане, является Luxshare-ICT, которая помимо наушников AirPods выпускает ещё и смартфоны в небольших количествах. Компании пришлось организовать проживание рабочих на территории предприятия и довольствоваться тем запасом комплектующих, который есть на близлежащих складах.

#apple #iphone #пандемия #китайские производители
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