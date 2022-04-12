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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Без учёта хромбуков рынок ПК в первом квартале вырос на 3,3%
В этом убеждены специалисты Gartner.
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Не только агентство IDC отчиталось о динамике рынка ПК за первый квартал – коллеги из Gartner опубликовали свою версию отчёта на этой неделе. Данная публикация интересна тем, что объясняет причины отрицательной динамики объёмов поставок ПК в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По версии Gartner, количество поставленных в прошедшем квартале ПК сократилось на 7,3%.

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Источник изображения: Gartner

Авторы исследования поясняют, что в прошлом году был достаточно высок спрос на «хромбуки», которые требовались в отдельных странах для организации удалённого образовательного процесса. Во второй половине прошлого года спрос на них успел упасть, но первый квартал текущего года приходится сравнивать с началом первого полугодия, когда хромбуки ещё расходились многомиллионными тиражами. Если исключить их статистики, то получится, что в первом квартале этого года рынок ПК вырос на 3,3%.

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Больше всего от снижения спроса на хромбуки пострадала компания HP Inc. Её объёмы поставок в первом квартале сократились на 17,8%, если рассматривать глобальный рынок. В США падение было ещё более заметным – почти 40%. Компания Dell смогла на протяжении шести кварталов подряд увеличивать объёмы поставок ПК именно из-за ориентации на корпоративный сегмент и низкий интерес к хромбукам. Первый квартал она завершила приростом объёмов поставок продукции на 5%, а в США смогла стать лидером рынка, обойдя даже Lenovo.

#аналитика #gartner #хромбуки #компьютерный рынок
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