Нечего мелочиться.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Как стало известно вчера, вслед за решением приостановить отгрузку телекоммуникационного оборудования в Россию, принятым в феврале, шведская компания Ericsson заявила о приостановке деятельности на территории страны на неопределённый срок, сохраняя за российскими сотрудниками денежное довольствие. Конкурирующая финская компания Nokia, как можно понять из заявлений её генерального директора в интервью Reuters, в своих решениях оказалась более категоричной. Она намерена покинуть российский рынок, поскольку в существующих условиях не считает возможным продолжать бизнес в нашей стране.

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Источник изображения: Reuters

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Поддержку существующих клиентов Nokia будет осуществлять так долго, как получится, а некоторой части сотрудников российского подразделения (около 2000 человек) будет предложена возможность перевестись на работу в другие страны. В первом квартале компании придётся списать в связи с этими решениями около 100 млн евро единовременных расходов. От планов наладить на территории России выпуск базовых станций в сотрудничестве с местным партнёром Nokia тоже отказалась. По словам главы Nokia Пекки Люндмарка (Pekka Lundmark), многое должно будет измениться, прежде чем компания рассмотрит возможность возвращения в Россию.