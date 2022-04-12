Рынок начал насыщаться?

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие

3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие

Аналитики Baird пришли к выводу, что NVIDIA начала сокращать объёмы заказов на поставку графических процессоров со стороны TSMC, поскольку имеющихся у неё складских запасов пока хватает для насыщения некоторой части спроса в потребительском сегменте.

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Источник изображения: Getty Images

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Потребность в сохранении объёмов заказов на прежнем уровне отпала и из-за снижения спроса на рынке ПК, как считают авторы аналитической записки. В серверном сегменте спрос продолжает оставаться высоким, в первом полугодии он должен достичь своего пика в показателях выручки, а вот игровая выручка NVIDIA на протяжении остальной части этого года будет умеренной на фоне аналогичных периодов прошлого года. Тормозить спрос на игровые видеокарты будет и ожидание реформы метода добычи Ethereum с переходом на модель «proof of stake».