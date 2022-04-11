На что ни пойдёшь, лишь бы меньше зависеть от Китая!

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Первые смартфоны марки Apple начали собираться в Индии ещё в 2017 году, и это были относительно доступные iPhone SE, но с тех пор ассортимент подобной продукции неуклонно расширялся вместе с американскими санкциями против Китая и повышением ввозных пошлин на продукцию китайской сборки. Как отмечает Reuters, в этом месяце Foxconn начала сборку на своём предприятии в Индии смартфонов новейшей серии iPhone 13.

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Источник изображения: Freepik

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Здесь же будет налажена и сборка планшетов iPad. Зарубежным производителям электроники и властям Индии пока удаётся сотрудничать на взаимовыгодных условиях. Первые получают возможность локализовать производство и снизить стоимость продукции для местных покупателей, а Индия является вторым по величине рынком смартфонов в мире. Власти страны при этом формируют современную производственную базу на территории Индии, которая позволяет меньше зависеть от внешних факторов, развивать экономику и поддерживать рынок труда.