В интервью каналу CNBC миллиардер Рональд Бэрон (Ronald Baron) выразил свою уверенность в способности акций возглавляемых Илоном Маском (Elon Musk) компаний приносить высокий инвестиционный доход в обозримом будущем. Фактически, в период с 2014 по 2016 годы фонд Бэрона вложил в акции Tesla около $380 млн по цене в среднем $40 за штуку, и за прошедшее время этот пакет акций уже вырос в цене примерно в 20 раз, принеся доход в размере $6 млрд.
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По словам инвестора, Tesla сейчас находится в самом начале своего пути к успеху. Если в прошлом квартале компания поставила около 310 тысяч электромобилей, то через три года она сможет ежеквартально поставлять по миллиону машин. В ближайшие десять лет стоимость акций Tesla вырастет в пять раз или около того, как убеждён Бэрон. Вложения в SpaceX на сопоставимом интервале увеличат доход в 20 или 30 раз, как добавил инвестор. Впрочем, он пока не считает, что в ближайшее время компания станет публичной. Зато Starlink может выйти на биржу уже в ближайшие три года, как ожидает Рональд Бэрон. Инвестиции Маска в капитал Twitter он считает ничтожными – потратить $3 млрд для человека с состоянием $300 млрд ничего не стоит, по его словам.