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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Ericsson приостанавливает деятельность в России на неопределённый срок
И нет ничего более постоянного, чем временное.
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По информации агентства Reuters, компания Ericsson решила приостановить свою деятельность на территории России до неопределённого момента. В феврале она уже сообщала о приостановке отгрузки продукции российским покупателям.

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Источник изображения: Reuters

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В бюджете первого квартала компания уже выделила около $95 млн на покрытие убытков, связанных с последствием такого решения. На выплату денежного содержания российским сотрудникам, которые вынуждены будут сидеть без работы, Ericsson выделит средства из этой же суммы. Известная ранее своими потребительскими устройствами связи, сейчас шведская марка сосредоточена на изготовлении оборудования для сетей мобильной связи.

#сети и телекоммуникация #санкции против россии #ericsson
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