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Новости Hardware Алексей Сычёв
Очевидцев озадачило то, как роботаски Cruise отреагировало на требование полиции остановиться
Оно подчинилось, но только с учётом требований безопасности.
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Произошедшее ночью в начале апреля в Сан-Франциско можно назвать микропогоней полицейского экипажа за прототипом автоматического такси Cruise, который на законных основаниях участвовал в испытаниях в одном из районов этого калифорнийского мегаполиса. По какой причине патруль счёл нужным остановить машину, сейчас выяснить сложно, но по городским улицам она передвигалась с выключенными световыми приборами.

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Источник изображения: Cruise

Ролик начинается с момента, когда машина уже остановилась у обочины перед перекрёстком, а к ней начал приближаться один из офицеров полиции. После прототип Cruise резко ускорился, чтобы проехать перекрёсток на зелёный сигнал светофора и прижаться к обочине уже после него. Манёвр, кстати, не отличался особым изяществом, и задняя часть машины осталась торчать во втором ряду.

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Полицейским пришлось вернуться в машину и добраться до нового места остановки прототипа Cruise. Всё это время на патрульном автомобиле были включены проблесковые маячки. Представители компании заявили, что автоматика отработала ситуацию так, как положено, а для связи с операторами у Cruise есть круглосуточная телефонная линия для обращения полицейских и других экстренных служб. Водителя за рулём испытуемого прототипа не было, что и привлекло внимание случайных прохожих. Cruise недавно получила разрешение на осуществление пробных поездок с пассажирами, но без водителя – исключительно по ночам и в строго определённых районах Сан-Франциско.

#сша #автопилот #такси #cruise
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