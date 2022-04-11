HP Inc. просела пропорционально.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Говоря о снижении объёмов поставок готовых ПК и ноутбуков в первом квартале на 5,1% в годовом сравнении, специалисты IDC призвали аудиторию заострить внимание на способности производителей на протяжении седьмого подряд квартала поставлять свыше 80 млн компьютеров, чего рынок не наблюдал с 2012 года.

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Источник изображения: IDC

Снижение спроса на компьютеры в образовательном и потребительском сегменте может быть временным, как считают авторы исследования. В целом, если производители даже в условиях дефицита компонентов и проблем с логистикой умудрились за квартал отгрузить 80,5 млн компьютеров, это говорит об устойчивости отрасли к проблемам подобного рода.

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В пятёрке лидеров только Apple, Asus и Dell смогли продемонстрировать положительную динамику поставок ПК, причём вторая увеличила их сразу на 17,7%. Занимающая второе место в рейтинге крупнейших производителей HP Inc. свои поставки сократила на те же 17,8%. Лидирующая Lenovo вынуждена была уменьшить количество отгруженных ПК на 9,2%. Как уточняется, если поставки ноутбуков в целом сократились, то продажи настольных систем даже выросли по сравнению с первым кварталом предыдущего года.