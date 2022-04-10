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Новости Hardware Алексей Сычёв
Volkswagen рассчитывает побороть дефицит чипов не ранее 2024 года
Спрос вышел на новый уровень.
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И без того страдая от дефицита электронных автокомпонентов, концерн Volkswagen в прошлом квартале столкнулся с новой проблемой – нехваткой кабельной продукции украинского производства, из-за которой был вынужден количество рабочих смен на своих предприятиях. Сейчас второй по величине автопроизводитель в мире ищет возможность наладить поставку автопроводки из других стран.

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При этом, как отмечает Reuters со ссылкой на интервью финансового директора Volkswagen Арно Антлитца (Arno Antlitz) немецким СМИ, ожидаемое во втором полугодии улучшение ситуации с поставками чипов не позволит вернуть объёмы производства машин на уровень 2019 года. Спрос достиг нового уровня, и теперь потери пандемийных лет автопром сможет компенсировать только в 2023 году.

Источник изображения: Pixabay

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Говорить же о полном устранении дефицита можно будет говорить не ранее 2024 года. В текущем году, напомним, Porsche намеревается выйти на биржу и привлечь около 90 млрд евро. В материнском концерне Volkswagen, основным акционером которого является Porsche, эти средства хотят направить на разработку программного обеспечения для «умных» автомобилей и производство тяговых аккумуляторов для электромобилей.

#дефицит #volkswagen #дефицит чипов
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