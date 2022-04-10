Спад усталые игрушки, книжки спад.

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие

3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие

Аналитики UBS не разделяют оптимизма Berkshire Hathaway, недавно купившего 11,4% акций производителя компьютеров и печатающих устройств HP Inc. По их мнению, двухлетний период высокого спроса на ПК близок к завершению, и признаки снижения спроса уже наблюдаются в сегменте недорогих устройств.

реклама

Источник изображения: Pixabay

анонсы и реклама i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое -90000р на RTX 3060 Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS 350 000р скидка на комп Alienware -160 000р на RTX 3080 ASUS RTX 3060 подешевела в ДВА раза -100 000р на RTX 3070 Ti Aorus В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

С другой стороны, ёмкость рынка ПК за два года пандемии действительно увеличилась, и расширились возможности использования компьютеров, поэтому существующей инерции спроса хватит примерно до четвёртого квартала, когда объёмы продаж начнут сокращаться. Ранее некоторые отраслевые аналитики заявляли, что по итогам всего текущего года объёмы продаж компьютеров и ноутбуков сократятся на величину от 6 до 10%.