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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Спад на рынке ПК начнётся в четвёртом квартале
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Аналитики UBS не разделяют оптимизма Berkshire Hathaway, недавно купившего 11,4% акций производителя компьютеров и печатающих устройств HP Inc. По их мнению, двухлетний период высокого спроса на ПК близок к завершению, и признаки снижения спроса уже наблюдаются в сегменте недорогих устройств.

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Источник изображения: Pixabay

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С другой стороны, ёмкость рынка ПК за два года пандемии действительно увеличилась, и расширились возможности использования компьютеров, поэтому существующей инерции спроса хватит примерно до четвёртого квартала, когда объёмы продаж начнут сокращаться. Ранее некоторые отраслевые аналитики заявляли, что по итогам всего текущего года объёмы продаж компьютеров и ноутбуков сократятся на величину от 6 до 10%.

#аналитика #финансы #hp inc.
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