Немецкий энтузиаст SERGMANN своим свежим достижением доказал, что более высокая частота не всегда определяет более высокую производительность. В тесте PiFast, например, ему удалось занять первое место при частоте процессора 7530 МГц, хотя американский соперник накануне разогнал новейший Intel Core i9-12900KS до 7536 МГц.
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Впрочем, если вчерашний рекордсмен, которому сейчас пришлось подвинуться на второе место, довольствовался четырьмя производительными ядрами в активном состоянии, то новый лидер абсолютного рейтинга PiFast может похвастать наличием сразу восьми активных ядер при лишь чуть более низкой частоте.
Результат в 7,790 секунды отделяет немецкого оверклокера от вчерашнего достижения соперника всего на 10 миллисекунд. Попутно представитель Германии подвинул соперника в серии тестов Geekbench, где частота процессора достигала 7.4 ГГц.