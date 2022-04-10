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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel Core i9-12900KS на частоте 7530 МГц обновил рекорд PiFast
Зато активных ядер оказалось больше, чем у соперника.
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Немецкий энтузиаст SERGMANN своим свежим достижением доказал, что более высокая частота не всегда определяет более высокую производительность. В тесте PiFast, например, ему удалось занять первое место при частоте процессора 7530 МГц, хотя американский соперник накануне разогнал новейший Intel Core i9-12900KS до 7536 МГц.

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Источник изображения: HWBot, SERGMANN

Впрочем, если вчерашний рекордсмен, которому сейчас пришлось подвинуться на второе место, довольствовался четырьмя производительными ядрами в активном состоянии, то новый лидер абсолютного рейтинга PiFast может похвастать наличием сразу восьми активных ядер при лишь чуть более низкой частоте.

Источник изображения: HWBot, SERGMANN

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Результат в 7,790 секунды отделяет немецкого оверклокера от вчерашнего достижения соперника всего на 10 миллисекунд. Попутно представитель Германии подвинул соперника в серии тестов Geekbench, где частота процессора достигала 7.4 ГГц.

#intel #экстремальный разгон #core i9-12900ks #pifast
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Intel Core i9-12900KS на частоте 7536 МГц обновил мировой рекорд PiFast
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