И теперь продают больше рабочих станций на базе Intel Xeon.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Британский таблоид The Register решил обратиться к такой уже ставшей экзотической теме, как дефицит центральных процессоров. По мнению опрошенных ресурсом производителей готовых ПК и рабочих станций, в последние месяцы стало проблематично выпускать желаемое количество и ассортимент систем на основе процессоров AMD Ryzen Threadripper.

реклама

Источник изображения: AMD

Если в отношении новейшего семейства Ryzen Threadripper Pro 5000 это ещё можно объяснить пошаговой стратегией вывода на рынок – пока их может продавать только Lenovo, а остальные должны присоединиться в следующем квартале, то проблемы с доступностью процессоров предыдущего поколения возникли у партнёров AMD ещё в конце прошлого года. Участники рынка предполагают, что компания просто перераспределила свои заказы TSMC и GlobalFoundries таким образом, что процессоров Ryzen Threadripper стало выпускаться значительно меньше.

анонсы и реклама RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое -90000р на RTX 3060 Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS 350 000р скидка на комп Alienware -160 000р на RTX 3080 ASUS RTX 3060 подешевела в ДВА раза -100 000р на RTX 3070 Ti Aorus В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Производители рабочих станций даже начали расширять ассортимент решений на базе конкурирующих Intel Xeon, что явно не пойдёт на пользу AMD, которая столько усилий в последние годы потратила на увеличение своей доли рынка. В опросе первоисточника приняли участие шесть производителей рабочих станций из США, поэтому ситуация на других региональных рынках может отличаться.