Британский таблоид The Register решил обратиться к такой уже ставшей экзотической теме, как дефицит центральных процессоров. По мнению опрошенных ресурсом производителей готовых ПК и рабочих станций, в последние месяцы стало проблематично выпускать желаемое количество и ассортимент систем на основе процессоров AMD Ryzen Threadripper.
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Если в отношении новейшего семейства Ryzen Threadripper Pro 5000 это ещё можно объяснить пошаговой стратегией вывода на рынок – пока их может продавать только Lenovo, а остальные должны присоединиться в следующем квартале, то проблемы с доступностью процессоров предыдущего поколения возникли у партнёров AMD ещё в конце прошлого года. Участники рынка предполагают, что компания просто перераспределила свои заказы TSMC и GlobalFoundries таким образом, что процессоров Ryzen Threadripper стало выпускаться значительно меньше.
Производители рабочих станций даже начали расширять ассортимент решений на базе конкурирующих Intel Xeon, что явно не пойдёт на пользу AMD, которая столько усилий в последние годы потратила на увеличение своей доли рынка. В опросе первоисточника приняли участие шесть производителей рабочих станций из США, поэтому ситуация на других региональных рынках может отличаться.