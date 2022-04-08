И снизить стоимость аккумуляторов почти вдвое.

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Пока Tesla не приступила к массовому производству электромобилей, самыми популярными транспортными средствами этого типа оставались Nissan Leaf, поэтому японскую компанию можно без особых сомнений считать пионером рынка. Издание Bloomberg поведало, что специалисты Nissan верят в способность создать собственными силами литиевые аккумуляторы с твердотельным электролитом, которые выйдут на рынок к 2028 году.

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Источник изображения: Nissan Motor, Bloomberg

Прототипы ячеек нового типа уже тестируются в лабораториях Nissan рядом со штаб-квартирой компании в Японии. Представители Nissan убеждены, что только понимая потребности конечного рынка, можно создать востребованные в сегменте электромобилей новые типы аккумуляторов. Западные конкуренты пытаются доверить разработку твердотельных батарей сторонним компаниям, японские производители стараются вести такие работы внутри компаний.

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Nissan рассчитывает не только увеличить плотность хранения заряда в два раза за счёт перехода на использование твердотельного электролита, но и снизить стоимость хранения одного кВт·ч электроэнергии до $65. Считается, что это позволит создавать электромобили, сопоставимые по цене с нынешними машинами на основе ДВС. Жаль только, что к производству батарей нового типа Nissan не приступит ранее 2028 года.