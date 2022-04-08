Как поясняет DigiTimes, очередной короткий визит на Тайвань генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) использовал для переговоров с представителями TSMC на не совсем предсказуемую тему. Сообщается, что компания Intel заинтересована в увеличении объёмов заказываемой на Тайване продукции, изготавливаемой по так называемой зрелой литографии – с нормами 28 нм и более старыми.
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До сих пор считалось, что Intel обращается за помощью к TSMC только ради изготовления самых передовых компонентов вроде 3-нм. Однако, исторически Intel получала от TSMC именно чипы, изготовленные по старым техпроцессам, поскольку в отдельных случаях их выгоднее было производить на стороне, чем самостоятельно. Сейчас, когда дефицит производственных мощностей чувствуется по всем направлениям, Intel вполне могла вернуться к прежней практике работы с TSMC.