И когда-нибудь в будущем – автоматические такси.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Издание Reuters подвело краткие итоги выступления Илона Маска (Elon Musk) на церемонии открытия предприятия в Остине, штат Техас. Здесь со временем будет налажен выпуск до 500 тысяч электромобилей в год, а дебютной моделью станет кроссовер Tesla Model Y. О нём глава компании на мероприятии говорил меньше всего, зато выразил надежду, что в следующем году на конвейере нового предприятия пропишется электрический пикап Cybertruck.

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Источник изображения: Reuters

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Компанию ему в те же сроки может составить человекоподобный робот Tesla Bot, также известный под именем Optimus. По словам Маска, появление таких роботов на рынке изменит мир даже сильнее, чем повсеместное распространение электромобилей. В более отдалённом будущем Tesla рассчитывает наладить массовый выпуск роботизированных такси с футуристичным дизайном.