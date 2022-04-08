Издание Reuters подвело краткие итоги выступления Илона Маска (Elon Musk) на церемонии открытия предприятия в Остине, штат Техас. Здесь со временем будет налажен выпуск до 500 тысяч электромобилей в год, а дебютной моделью станет кроссовер Tesla Model Y. О нём глава компании на мероприятии говорил меньше всего, зато выразил надежду, что в следующем году на конвейере нового предприятия пропишется электрический пикап Cybertruck.
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Компанию ему в те же сроки может составить человекоподобный робот Tesla Bot, также известный под именем Optimus. По словам Маска, появление таких роботов на рынке изменит мир даже сильнее, чем повсеместное распространение электромобилей. В более отдалённом будущем Tesla рассчитывает наладить массовый выпуск роботизированных такси с футуристичным дизайном.