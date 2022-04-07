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RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Как сообщает Reuters, неопределённость с возможностью продолжать деятельность на территории России не мешают компании Renault готовить реструктуризацию бизнеса, в результате которой подразделение по выпуску электромобилей обоснуется во Франции и сможет выйти на биржу, а связанные с ДВС и гибридами активы будут существовать под крылом другой компании, физически находясь за пределами страны.

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Источник изображения: Euro NCAP

Решение о реструктуризации может быть принято уже к середине лета, а переговоры с профсоюзами начнутся чуть раньше. Сейчас подобные реформы приветствуются многими крупными автопроизводителями, которые глядя на успех акций Tesla или Rivian на фондовом рынке пытаются за счёт обособления от производства ДВС добиться привлечения необходимых для развития бизнеса по выпуску электромобилей инвестиций.

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По слухам, «электрическое» подразделение Renault во внутренних документах компании проходит под обозначением «Ampere», а классическому бизнесу присвоено непритязательное имя «Horse» - «лошадь» по-английски. Что касается необходимости приостановить бизнес в России, то пока Renault готовится списать расходы в размере $2,4 млрд, связанные с этим решением. Компания является крупнейшим акционером «АвтоВАЗа» и его важнейшим технологическим партнёром.