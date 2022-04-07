На следующей неделе TSMC отчитается о результатах деятельности в первом квартале, а сейчас сайт DigiTimes со ссылкой на традиционные отраслевые источники заявляет, что выручка компании за период может не только достичь верхней границы диапазона в $17,2 млрд, но и превысить его.
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В этом случае годовой прирост выручки составит более 35%, последовательное увеличение превысит 9%. В условиях, когда спрос на услуги контрактных производителей чипов значительно превышает предложение, рост выручки закономерен даже при снижении объёмов продаж на отдельных рынках, вызванном неопределённостью макроэкономической ситуации.