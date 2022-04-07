Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Выручка TSMC в первом квартале вполне способна превысить прогноз
И это будет характерно для многих тайваньских контрактных производителей чипов.
анонсы и реклама
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
Скидка 200 000р на 3080 Gigabyte Gaming
350 000р скидка на комп Alienware

На следующей неделе TSMC отчитается о результатах деятельности в первом квартале, а сейчас сайт DigiTimes со ссылкой на традиционные отраслевые источники заявляет, что выручка компании за период может не только достичь верхней границы диапазона в $17,2 млрд, но и превысить его.

реклама

Источник изображения: TSMC

анонсы и реклама
i5 12400 более чем в 2 раза подешевел
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

В этом случае годовой прирост выручки составит более 35%, последовательное увеличение превысит 9%. В условиях, когда спрос на услуги контрактных производителей чипов значительно превышает предложение, рост выручки закономерен даже при снижении объёмов продаж на отдельных рынках, вызванном неопределённостью макроэкономической ситуации.

#аналитика #финансы #полупроводники #литографическое производство #tsmc
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Samsung нарастила операционную прибыль в первом квартале на 50%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Что происходит с покрытием "soft-touch" со временем на примере Ritmix RR-600
22
Cu vs Fe: ищем железо в проводах компьютера
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo EK X
4
Главные игры апреля 2022 года
6
Мои впечатления от игры Dead Effect - смесь Doom 3, Left4Dead и Painkiller
3
Мои впечатления от игры Life Is Strange. Часть пятая заключительная
1
Цены на видеокарты Nvidia вернулись к докризисным, а продукция AMD становится роскошью
+

Сейчас обсуждают

ахахах
14:19
10 стран хотят рвать территорию эту
РФ избежала технического дефолта в апреле – следующий шаг за правительством США
BioMax
14:18
ебланы скоро будут продавать карты с персональным расчетным счетом чтобы бабло переводить за нее и отдельным транспарантом для размещения полного наименования карты уупермегаёптаохуетькакбыстро идора...
Появились первые фото видеокарты GALAX GeForce RTX 3090 Ti Hall of Fame OC LAB Edition
Антон вырезай его
14:14
жить можно мирно, для этого необходимо было: 1. Сделать федерацию 2. ОБявить ДНР и ЛНР федеративными республиками 3. Не убивать своих же в этих республиках 4. Не проводить учений и расширений с НАТО 5...
РФ избежала технического дефолта в апреле – следующий шаг за правительством США
Abril Maya
14:13
Цена биткоина рисованная, спекулятивная. Реальная стоимость не превышает 10 долларов.
Биткоин подешевел и может обвалиться на фоне усиления контроля со стороны США – РБК
Феофан
14:12
Убийства польских женщин и детей с особой жестокостью - это такая традиция или забава? Или сдирание кожи с живого человека, это что?
РФ избежала технического дефолта в апреле – следующий шаг за правительством США
Андрей Грищенко
14:12
То есть в России ковид внезапно сошел на нет и все про него забыли, а в стране с самой эффективной борьбой с болезнью - опять локдаун. Может это просто безпалевный способ подбить экономику Америки, ко...
Локдаун в Китае продолжает негативно сказываться на производстве электроники
Алексей Семенов
14:08
Вы Маркса не очень поняли, капиталист получает весь труд, а оплачивает столько, чтобы работник выжил и произвел потомство (следующее поколение работников). На разницу (прибавочную стоимость) бизнес и ...
В дефиците видеокарт виноваты майнеры, а средняя цена на GPU после появления Эфира выросла в 2 раза
Александр Пунга
14:07
Мдаа... Подтяни матчасть по иерархии памяти в компьютере, а то понимающие люди испытывают испанский стыд, читая твой бред
В опубликованных GIGABYTE драйверах чипсета AMD замечен оптимизатор 3D V-Cache для Ryzen 7 5800X3D
Максим Ширшов
14:07
2-3 нельзя, 12900ks имеет серьезный дефект - одна-две игры уйдут тормозить в итоге на мелко-ядра и это будет просто фиаско. 12900ks хорош строго для одной задачи.
Core i9-12900KS vs Ryzen 9 5950X – кто самый быстрый настольный процессор на планете по тестам ТG
ПРОфессор
14:06
хорошо оплачиваемый интеллектуальный труд те у кого есть голова не будут тяжелым физическим трудом заниматься спросите у Маска
В дефиците видеокарт виноваты майнеры, а средняя цена на GPU после появления Эфира выросла в 2 раза
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем