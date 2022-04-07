Японский ресурс Nikkei Asian Review присоединился к числу деловых изданий, опубликовавших предварительные итоги деятельности Samsung Electronics в первом квартале текущего года. Операционная прибыль, по данным самой компании, за этот период должна была вырасти на 50,3% в годовом сравнении. Цены на память снижались не так активно, как ожидалось, а росту прибыли в национальной валюте способствовало её ослабление.
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Операционная прибыль Samsung достигла $11,6 млрд, а выручка выросла в годовом сравнении на 18% до $63 млрд. В первые недели после анонса неплохо продавались смартфоны Galaxy S22, но они появились на рынке с некоторой задержкой относительно предшественников, а потому своё влияние наверняка оказал отложенный спрос.
Что характерно, после публикации квартальной отчётности курс акций Samsung Electronics несколько снизился. Аналитики объясняют это обеспокоенностью инвесторов относительно стремления США снизить зависимость от азиатских поставщиков и партнёров.