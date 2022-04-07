Выручка увеличилась на 18%.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Японский ресурс Nikkei Asian Review присоединился к числу деловых изданий, опубликовавших предварительные итоги деятельности Samsung Electronics в первом квартале текущего года. Операционная прибыль, по данным самой компании, за этот период должна была вырасти на 50,3% в годовом сравнении. Цены на память снижались не так активно, как ожидалось, а росту прибыли в национальной валюте способствовало её ослабление.

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Источник изображения: Reuters

Операционная прибыль Samsung достигла $11,6 млрд, а выручка выросла в годовом сравнении на 18% до $63 млрд. В первые недели после анонса неплохо продавались смартфоны Galaxy S22, но они появились на рынке с некоторой задержкой относительно предшественников, а потому своё влияние наверняка оказал отложенный спрос.

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Что характерно, после публикации квартальной отчётности курс акций Samsung Electronics несколько снизился. Аналитики объясняют это обеспокоенностью инвесторов относительно стремления США снизить зависимость от азиатских поставщиков и партнёров.