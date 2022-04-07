В конце этой недели компания Tesla готовится официально открыть предприятие в Техасе, которое расположилось рядом с новой штаб-квартирой, хотя правильнее было бы привязывать эти два здания в обратном хронологическом порядке. На новую площадку Tesla делает большие ставки, ведь здесь она будет собирать не только кроссоверы Model Y и электрические пикапы Cybertruck, но и грузовики Semi, а также человекоподобных роботов Tesla Bot (Optimus). Второе поколение Tesla Roadster наверняка будет производиться здесь же.
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Как сообщает Electrek, любители прохватить над объектами Tesla на дронах запечатлели в одном из корпусов техасской «гигафабрики» сразу несколько образцов электромобилей, укрытых от чужих взгляд специальными накидками. Впервые рядом демонстрируются два экземпляра Cybertruck – хотя ранее было понятно, что прототипов существует несколько, по соседству друг с другом они никогда замечены не были.
На заднем плане виднеется грузовик Semi, внешность которого компания не скрывает – либо просто не нашлось чехла подходящих размеров. Под светлым покрывалом угадываются очертания модели Roadster – либо первого, либо уже второго поколения. Пара кроссоверов Model Y местной сборки тоже будет продемонстрирована публике, возможен даже показ кузова этой модели (слева на переднем плане). Под бирюзовой накидкой с картинками, судя по очертаниям, прячется Tesla Model X. Вряд ли её будут обновлять так часто, но по каким-то причинам компания пока скрывает внешность этого экземпляра.