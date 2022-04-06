Вездесущий сайт VideoCardz заострил внимание на второстепенной детали, мелькнувшей во время интервью старшего советника Intel по графическим решениям Тома Питерсена (Tom Petersen) ресурсу HotHardware. В его руках в ходе обсуждения планов компании по выпуску дискретных графических изделий мелькнул прототип платы с тремя восьмиконтактными разъёмами дополнительного питания.
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Легко подсчитать, что только они способны обеспечить плату 450 Вт мощности, а ведь питание также подаётся и по интерфейсному разъёму PCI Express x16. Впрочем, связывать прогнозы о характеристиках серийных изделий Intel с этим прототипом нет никакой нужды. Во-первых, серийные видеокарты могут иметь совершенно другую компоновку. Во-вторых, к моменту их выхода на рынок вполне может получить распространение внедряемый вместе со стандартом PCI Express 5.0 разъём с формулой контактов «12 + 4 штуки».