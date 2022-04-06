Прямой товарооборот между странами не так велик.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Отлучение российских заказчиков от конвейера TSMC не было единственным ограничением, на которое пошли власти Тайваня в свете недавних событий. Как поясняет агентство Reuters, власти острова составили список из 57 товарных позиций, экспорт которых в Россию без особого согласования с контролирующими органами запрещён.

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Источник изображения: Reuters

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В этот перечень попали преимущественно компоненты, которые можно использовать для изготовления оружия, а также оборудование для производства таких компонентов, лазерные и навигационные системы. По сути, данные шаги лишь повторяют санкции других стран, и в основе своей не направлены на ограничение поставок товаров потребительского класса. Прямой товарооборот между Тайванем и Россией не так велик, поэтому желающим подчиняться этим требованиям компаниям придётся довольно много усилий приложить к отслеживанию конечной продукции, попадающей на российский рынок.