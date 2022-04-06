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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Тайвань запретил к экспорту в Россию 57 товарных позиций
Прямой товарооборот между странами не так велик.
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Отлучение российских заказчиков от конвейера TSMC не было единственным ограничением, на которое пошли власти Тайваня в свете недавних событий. Как поясняет агентство Reuters, власти острова составили список из 57 товарных позиций, экспорт которых в Россию без особого согласования с контролирующими органами запрещён.

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Источник изображения: Reuters

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В этот перечень попали преимущественно компоненты, которые можно использовать для изготовления оружия, а также оборудование для производства таких компонентов, лазерные и навигационные системы. По сути, данные шаги лишь повторяют санкции других стран, и в основе своей не направлены на ограничение поставок товаров потребительского класса. Прямой товарооборот между Тайванем и Россией не так велик, поэтому желающим подчиняться этим требованиям компаниям придётся довольно много усилий приложить к отслеживанию конечной продукции, попадающей на российский рынок.

#полупроводники #тайвань #санкции против россии
2
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ZeroCooolX
15:29
Да подавись ты уже своим сырьём. Кто Вам, ватникам, в голову вбил, что Россия обладает уникальными ресурсами? Можешь себе затолкать хоть в прямую кишку.
Тайвань запретил к экспорту в Россию 57 товарных позиций
mistergrim
15:29
Про мифические оптимизации.
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Васян Васяно
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>хм, а я на вашем графике выше вижу подьем в 2-3 раза До 2014 года из-за роста цен на нефть >Вы усредните, постройте интерполирующую кривую, а затем и поговорим об обрушении А что сейчас то стесняеш...
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Чувак
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Василий Сорокин
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что за сказочка?
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VictoR_VK
15:20
В ответку запретить поставку в тайвань все что связанно для производства чипов, и прочей электроники. Все запретить, даже продукты там, зерна итд к чертям для тайваня и пусть х... лапу сосут
Тайвань запретил к экспорту в Россию 57 товарных позиций
Сева Шевченко
15:19
Я, говорит, доволен работой Быстроворовского. Подорожало в два раза? Пустяки, дело-то житейское. На яхту хватит...
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