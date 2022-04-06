Спрос превышает предложение.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Руководство TSMC не так давно высказало предположение, что спрос на электронные устройства в потребительском сегменте сократится во втором квартале, поскольку макроэкономические сложности заставят покупателей бережливее относиться к собственным финансам. Тем не менее, сайт DigiTimes сообщает, что пока объёмы заказов продолжают только увеличиваться, если говорить о деятельности контрактных производителей чипов.

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Источник изображения: AFP

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Исходный материал опирается на результаты анонимного опроса представителей TSMC, UMC, VIS и PSMC – крупнейших тайваньских компаний, специализирующихся на контрактном производстве полупроводниковых компонентов. По всей видимости, даже если в потребительском сегменте спрос сокращается, загрузка производственных линий остаётся высокой за счёт перераспределения заказов в пользу других сегментов рынка. Автомобильная промышленность, например, продолжает страдать от дефицита микросхем.