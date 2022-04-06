На шаг выше предшественника.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Американский энтузиаст Splave использовал новейший процессор Intel Core i9-12900KS, чтобы обновить серию рекордов, как и многие его товарищи. Пока в категории «максимальная частота» результат для новой модели не заявлен, но в SuperPI 32M американцу удалось сохранить на частоте 7492 МГц активность трёх ядер и трёх потоков.

реклама

Источник изображения: HWBot, Splave

анонсы и реклама Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS Скидка 200 000р на 3080 Gigabyte Gaming Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> RTX 3060 подешевела в ДВА раза В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X 650 000р скидка на комп Alienware Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке

Тест при этом был пройден за 3 минуты 33,356 секунды, и это новый абсолютный мировой рекорд. Для разгона процессора применялся резервуар с жидким азотом и материнская плата ASRock Z690 Aqua OC. Надо полагать, что в ближайшие часы статистика экстремального разгона Intel Core i9-12900KS будет активно пополняться, поскольку публикация соответствующих результатов была разрешена в базе данных HWBot лишь накануне.