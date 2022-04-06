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Новости Hardware Алексей Сычёв
До частоты 7.5 ГГц процессор Intel Core i9-12900KS добрался с тремя активными ядрами
На шаг выше предшественника.
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Американский энтузиаст Splave использовал новейший процессор Intel Core i9-12900KS, чтобы обновить серию рекордов, как и многие его товарищи. Пока в категории «максимальная частота» результат для новой модели не заявлен, но в SuperPI 32M американцу удалось сохранить на частоте 7492 МГц активность трёх ядер и трёх потоков.

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Источник изображения: HWBot, Splave

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Тест при этом был пройден за 3 минуты 33,356 секунды, и это новый абсолютный мировой рекорд. Для разгона процессора применялся резервуар с жидким азотом и материнская плата ASRock Z690 Aqua OC. Надо полагать, что в ближайшие часы статистика экстремального разгона Intel Core i9-12900KS будет активно пополняться, поскольку публикация соответствующих результатов была разрешена в базе данных HWBot лишь накануне.

#экстремальный разгон #alder lake-s #superpi #core i9-12900ks
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