Американский энтузиаст Splave использовал новейший процессор Intel Core i9-12900KS, чтобы обновить серию рекордов, как и многие его товарищи. Пока в категории «максимальная частота» результат для новой модели не заявлен, но в SuperPI 32M американцу удалось сохранить на частоте 7492 МГц активность трёх ядер и трёх потоков.
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Тест при этом был пройден за 3 минуты 33,356 секунды, и это новый абсолютный мировой рекорд. Для разгона процессора применялся резервуар с жидким азотом и материнская плата ASRock Z690 Aqua OC. Надо полагать, что в ближайшие часы статистика экстремального разгона Intel Core i9-12900KS будет активно пополняться, поскольку публикация соответствующих результатов была разрешена в базе данных HWBot лишь накануне.